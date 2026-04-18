体操の全日本個人総合選手権（群馬・高崎アリーナ）で６位となった宮田笙子（順大）は、次戦に向けて早くも気持ちを切り替えている。予選５位で迎えた１８日の女子決勝は、２種目目の段違い平行棒で１２・８００点と思うように得点を伸ばすことができなかったが、平均台、床運動で粘りの演技を披露。「前半種目で耐えを見せたから、後半につなげられた。床はちょっと滑っちゃって着地が乱れたけど、最後までやりきった。なかな