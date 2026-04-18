元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が8日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「【祝支配下!】福島圭音選手を赤星も大絶賛!」に出演。阪神・西勇輝の起用法について語った。赤星憲広氏○西勇輝の現状に疑問開幕ダッシュに成功し、首位争いを繰り広げている阪神。しかし、リリーフの柱である石井大智がケガで離脱しているほか、動画公開日時点では湯浅京己や桐敷拓馬が不安定な投球を見せる