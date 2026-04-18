モデルで女優の小雪が１８日放送の関西テレビ「おかべろ」に出演。芸能界入りのきっかけを語り、なぜかＭＣ・岡村隆史を大コーフンさせた。小雪は学生時代は体育会系で、高校時代はバレー部に所属。しかし３年生になるころにヘルニアになってしまったそうで、「それで断念した時に、クラスの女の子にたまたま雑誌のモデルかなんかの募集に『一緒に応募してくれ』って言われて。で、雑誌も見たことなかったんですけど、『まあ、