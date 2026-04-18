【モデルプレス＝2026/04/18】元AKB48でタレントの板野友美が4月17日、自身のInstagramを更新。パーカーとミニスカートのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】34歳元AKB神7の完璧スタイル◆板野友美、ミニスカコーデで美脚スラリ板野は「ふりふりパーカー ギャザーのところを何度も何度も試作を繰り返し ストリートなのにガーリーなところ。推し」とつづり、自身がディレクターを務めるアパレルブランドの服を使用