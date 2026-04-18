【モデルプレス＝2026/04/18】モデルの藤井サチが4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアカットを報告し、話題を呼んでいる。【写真】第1子妊娠中の上智卒モデル、3cmのヘアカットでイメチェン◆藤井サチ、3cmヘアカット後の自撮りショット公開藤井は「そいえば 髪切ったよ〜 3cmくらい」（※原文ママ）と報告し、ヘアカット後の姿を投稿。毛先をふんわりと巻いたボブスタイルで、以前より全体的にすっきりとした印象の