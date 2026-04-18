【モデルプレス＝2026/04/18】櫻坂46の守屋麗奈が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】櫻坂46人気メン「妖精みたい」美肩輝くワンピ姿◆守屋麗奈、笑顔で闊歩フェミニンなホルターネックワンピース姿で登場し、笑顔を輝かせた守屋。花のヘアアクセサリーをつけて可愛らしい魅力を放出した。ネット上