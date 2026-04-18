【モデルプレス＝2026/04/18】女優の篠田麻里子が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。ロングヘアとなった姿を公開し、話題となっている。【写真】40歳元AKB「一瞬誰かと思った」激変した姿◆篠田麻里子、ロングヘア披露テレ東系水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時〜）に出演している篠田は、同ドラマへのメンションとともに「次週ロングヘアーが明らかに 髪の毛伸びた？」と綴り、明る