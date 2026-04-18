【モデルプレス＝2026/04/18】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の公式Instagramが、17日に更新された。日本のコンビニエンスストアで撮影されたアントン（ANTON）のプライベートショットに注目が集まっている。【写真】韓国6人組メンバー「圧倒的オーラが隠せてない」商品棚の前に立つ姿◆アントン、日本のコンビニに降臨アントンはお茶の絵文字などとともに、日本のコンビニエンスストアや街角でのプライベートショットを投稿。