◆バスケットボール▽Ｂ１リーグ第３３節京都８４―８９三河１１位の京都は３位の三河に競り負け、２連敗。この日、Ｂリーグ２４人目の通算５０００得点を達成した共同主将、チャールズ・ジャクソンの記録を勝利で飾ることはできなかった。第１クオーター（Ｑ）で相手の３ポイントが計７本も決まり、一時１５点のビハインド。しかし、ハードワークを続けて徐々にリズムを取り戻し、３７―４２で折り返した。第３Ｑにはジ