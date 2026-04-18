◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）ヤクルト・奥川恭伸投手（２５）が１８日、巨人戦（神宮）に先発し、山瀬慎之助捕手（２４）とのプロ初対決が７年目にして実現した。１軍の舞台で巡ってきた“幼なじみ対決”で、初打席は０―０の２回２死で迎えた。１ボール１ストライクから１２８キロのスライダーで７番・山瀬を中飛に打ち取り、まずは奥川に軍配が上がった。しかし、１―１の４回２死一、二塁の第２ラ