数々の話題作に出演している俳優・松本怜生さんがRayに登場。今回は、気になる素顔を恋愛面から深掘りします。好きなタイプや、理想のデートなどを細かく聞いちゃいました♡ 美しすぎる顔立ちとユーモアあふれる内面のギャップに、沼ること間違いなし！愛すべき、松本怜生の日常。美しすぎる顔立ちで、一瞬近寄りがたいと思わせて......実際に近づくとユーモアがあり、キュート。そんなツンデレ猫系男子・松本怜生さんの気に