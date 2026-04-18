第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）に出走する昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）。同馬を５つのポイントからチェックする。【戦歴】朝日杯ＦＳ以来４か月ぶりの実戦。前走の朝日杯ＦＳでは、類いまれなる瞬発力を示した。４角ではまだ馬群の中にいたが、直線では巧みに進路を取って最内へ。約３馬身のリードで逃げていたダイヤモン