スタジオジブリ作品『コクリコ坂から』の世界観をぎゅっと詰め込んだ新作アイテムが、2026年4月25日(土)より登場♡どんぐり共和国で販売される今回のラインアップは、作品の名シーンや象徴的なモチーフを丁寧に再現したこだわりのデザインが魅力です。日常に溶け込みながら、ふとした瞬間に物語を思い出させてくれる特別なコレクションに注目です♪ 名シーンを再現♡雑貨ラインナップ 『コクリ