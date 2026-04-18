18日の午後、長野県北部を震源とする地震が相次ぎ、最大震度5強を観測しました。地震による津波の心配はありません。 18日の午後1時20分ごろに長野県北部を震源とする地震があり、大町市で震度5強を観測。東海地方では、岐阜県高山市、中津川市、恵那市、土岐市と愛知県豊橋市、豊田市、名古屋市北区などで震度1を観測しました。 また、18日の午後2時54分ごろにも、長野県北部を震源とする地震があり、長野市と大町市で震度5弱を