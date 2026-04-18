春の関東高校野球県予選は１８日から２回戦が始まり、県内４球場で８試合が行われました。 高崎城南球場の第１試合は、秋の王者で第１シードの桐生第一と去年夏のベスト４農大二高が対戦しました。 農大二高は４回表２アウトながら２塁にランナーを置き、４番・井口。１・２塁間を破るタイムリーヒット。４番の一打で１点を先制します。 追いかける桐一は５回ウラ、８番・指名打者の大友がバックスクリ