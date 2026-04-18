１７日夜、館林市の住宅の敷地内で生後間もない男の子の遺体が見つかりました。警察は、死体遺棄事件の可能性もあるとみて捜査しています。 １７日午後６時５０分頃、館林市広内町の住宅で「敷地内に人のような物体がある」とこの家に住む男性から１１０番通報がありました。その後、駆け付けた警察官が敷地内で倒れている生後間もない男の子の遺体を発見したということです。 警察によりますと、男の子の遺体は、死亡してから