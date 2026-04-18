長野原町役場 任期満了に伴う長野原町長選挙は１９日投票が行われ、即日開票されます。大勢の判明は午後９時ごろの見通しです。 長野原町長選に立候補しているのは、いずれも新人で、前の町議・星河明彦さん（６２）、元会社社長の山口次夫さん（６７）、前の副町長の梶野寛丈さん（５１）の３人です。現職の萩原睦男さんは不出馬を表明していて、１２年ぶりの選挙戦となりました。 また、欠員１に伴う町議補選には、元