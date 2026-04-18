GTVニュース 任期満了に伴う沼田市と藤岡市の２つの市長選挙は１９日告示されます。 沼田市長選には、再選を目指す現職の星野稔さん（６０）と、新人で元市議会議員の島田康弘さん（４９）の２人が立候補する見通しで、現職と新人による一騎打ちの公算が大きくなっています。 また、議員の死去に伴う欠員１の市議補選も市長選と同じ日程で行われ、市の選挙管理委員会によりますと、すでに３人が事前審査を済ませ