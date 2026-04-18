佐渡市では拉致被害者 曽我ひとみさんがイベント会場で署名活動を行い、早期解決を訴えました。現在の中東情勢を受けて曽我さんは。 【曽我ひとみさん】 「この戦争が1日も早く終わり次は拉致問題を一日も早く解決できる方向に進んで頂きたい」 他の場面でもインタビューで曽我さんは何度も「一日も早く」という言葉を繰り返し、解決に向けて時間が無いと訴えました。