中東情勢の悪化が様々な分野に影響を及ぼしている。新潟県胎内市の歯科医院では、患者や医療提供者の安全に関わる医療資材の供給に不安を感じていた。 ■歯科医1人で1日100枚使用するゴム手袋「消費早い」 新潟県胎内市の歯科医院。 診療前に院長の佐久間利喜さんが手にはめるのは、石油製品である東南アジア製のゴム製の手袋だ。1日に1箱以上は使うという。 「患者1人に対して1組使うわけではなく、歯科衛生士に呼ばれた