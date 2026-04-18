◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(18日、神宮球場)ヤクルトと巨人の2戦目では、甲子園準優勝バッテリーによる熱戦も生まれています。この日のヤクルトの先発は奥川恭伸投手。対する巨人の先発マスクをかぶったのは山瀬慎之助選手です。そんな2人は星稜高校時代の同級生。2019年に迎えた3年生の夏にはバッテリーを組み、甲子園準優勝も経験しました。プロ7年目にして実現した、そんな2人のプロ初対戦。2回2アウトの場面で、初め