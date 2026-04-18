【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 1−0 浦和レッズ（4月18日／メルカリスタジアム）【映像】鈴木優磨、浦和サポに向けて「よっしゃー」（実際の様子）歓喜の決勝ゴールの直後、“決めていない選手”の煽りがSNSで話題になっている。4月18日の明治安田J1百年構想リーグの第11節、鹿島アントラーズと浦和レッズが対戦。オリジナル10同士の熱い攻防となったビッグマッチのスコアが動いたのが81分だった。CKのこぼれ