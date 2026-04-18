◇関西六大学野球春季リーグ第3節1回戦大商大2―0龍谷大（2026年4月18日わかさスタジアム京都）関西六大学野球の春季リーグは18日、第3節の1回戦2試合が行われ、大商大は龍谷大を2―0で下して先勝した。今秋ドラフト候補に挙がる春山陽登（4年）が「3番・DH」で今春初先発し、2安打と存在感を示した。初回に死球を受けるも、3回先頭、7回先頭では、ともに踏み込んで左前打を放った。「死球は怖くない。死球オッケ