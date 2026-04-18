◇パ・リーグ楽天9―1ロッテ（2026年4月18日楽天モバイル最強パーク）DeNAからFA加入した楽天・伊藤光捕手（36）が4回1死で田中から左前打。20打席目での移籍後初安打に「やっと1本出て良かった」と胸をなで下ろした。8回にも中前打。「下位打線から上位に繋げるっていう役割もある」とうなずいた。守っても先発のウレーニャを来日初勝利に導く好リード。「ゾーン内で攻めていくという気持ちは変わらず、なんとか最小