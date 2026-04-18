阪神は１８日の中日戦（甲子園）に４―３で勝利。しびれるシーソーゲームを制し、中日戦は開幕から５戦５勝とした。藤川球児監督（４５）は「チームの形をキープしながら攻撃のチャンスを待つ、それから仕掛けていくということができたなと。ナイスゲームですね」とナインをたたえた。試合を決めたのは?虎の苦労人?木浪聖也内野手（３１）だ。１点を返して３―３の同点に追いついた７回二死一、三塁から竜２番手・杉浦のカット