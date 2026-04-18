格闘技イベント「超（スーパー）ＲＩＺＩＮ．５浪速の超復活祭り」（９月１０日、京セラドーム大阪）の会見が行われ、参戦選手として登場した朝倉未来（３３）と平本蓮（２７）がさっそく口げんかを繰り広げた。舌戦をしかけたのは平本だった。昨年大みそかラジャブアリ・シェイドゥラエフにＫＯ負けを喫した後、右眼窩底骨折で戦列から離れていた未来が「復活します。相手はまだ決まってないですが…」と話し始めたところで