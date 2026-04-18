●自分も「すごく見抜かれているような気が」 俳優の古川琴音が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)での初ナレーションに挑んだ。担当したのは、19日放送される「僕と師匠とチンドン屋〜24歳 令和の師弟物語〜」。にぎやかな音と派手な装いで街を練り歩き、店や催しを宣伝する“チンドン屋”の世界に憧れ、師匠のもとに弟子入りした24歳の若者を追った作品だ。その彼に「