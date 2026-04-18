ボートレース津の「ヴィーナスシリーズ第２戦ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は１８日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。戸敷晃美（２９＝福岡）は９Ｒ、２コースから差して今節３勝目。得点率２位で予選突破、準優１１Ｒの１枠を手にした。「ターン回りのグリップ感がいい。そこは上位。スタートはタイミングと勘が合ってきた。イン逃げをイメージして寝ます（笑い）」と上機嫌で振り返った。今節の相棒は２連率２５％の