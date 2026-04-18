【モデルプレス＝2026/04/18】4人組ガールズボーカルグループ・美麗-Bi-ray-が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】YOSHIKIプロデュース4人組「ガルアワ」初登場で美声響かす◆美麗-Bi-ray-、圧倒的歌唱力で観客魅了美麗-Bi-ray-は「歌唱王〜全日本歌唱力選手権〜」（日本テレビ系）への出場を機に