【モデルプレス＝2026/04/18】日向坂46の小坂菜緒が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】小坂菜緒の夏っぽコーデ◆小坂菜緒、清楚な夏コーデでランウェイ小坂は、ブルーのトップスに柔らかなスカートを合わせた夏らしいコーディネートで登場。ネットでは「爽やか」「似合ってる」など絶賛の声が上が