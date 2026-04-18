【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の越山敬達が2026年4月18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】「国宝」話題イケメン「小顔際立つ」カジュアルスタイル◆越山敬達、カジュアルスタイルに熱視線映画「国宝」（2025年）で、主人公・喜久雄（吉沢亮）の親友でありライバル・俊介（横浜流星）の幼少期を