メ～テレ（名古屋テレビ） 大阪・関西万博の公式キャラクター、ミャクミャクの写真集の発売を記念し、名古屋で「お渡し会」が開かれました。 発売されたのはミャクミャクの初めてとなる写真集で、万博閉幕後、新たな物語の始まりを形に残すために挑戦したといいます。 18日に名古屋の書店でミャクミャクから直接写真集を手渡してもらえるイベントが開かれ、抽選に当選した約90人のファンが参加しました。