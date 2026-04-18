県警高速道路交通警察隊によりますと、18日午後4時前、南九州自動車道の市来インターと串木野インターの間で、乗用車が横転しました。 事故によるけが人の情報は入っていないということです。 現場は追い越し車線のある片側2車線の道路で、交通規制は行われていません。 ・ ・ ・