【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の綱啓永が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】ランウェイに登場した「ブルーロック」実写化出演俳優◆綱啓永、シンプルコーデで登場Tシャツにデニムパンツというシンプルなスタイルで抜群のスタイルが際立った綱。12個のボタンがあしらわれたジャケットで個性を