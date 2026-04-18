◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―７ＤｅＮＡ（１８日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡの筒香嘉智内野手（３４）が１９日、出場選手登録を抹消されることになった。１８日の試合後、相川亮二監督（４９）が報道陣に明かした。相川監督は「明日抹消します。上半身のコンディションが良くなかったというか、悪化したというか、そういう形で抹消する予定です」と語り、「ちゃんと病院に行って、検査するというところではあるんですけど