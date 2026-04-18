今月限りで現役引退する障害の名手・石神深一騎手（４３）＝美浦・フリー＝の引退式が１８日、全レース終了後の中山競馬場のウィナーズサークルで行われた。たくさんのファンが見守る中、多くの騎手仲間や競馬関係者から約２５年間の活躍をねぎらわれ、最後に３度胴上げされた。石神騎手は「本当にうれしいですね。いつも以上に大きな声をかけてもらい、こんなに応援してくれる人たちがいるんだなと改めて思いました」とかみし