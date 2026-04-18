◇NTTラグビーリーグワン1部第15節静岡24―34埼玉（2026年4月18日静岡・エコパスタジアム）静岡は逆転で10敗目（5勝）を喫した。キックオフ直後にNo・8クワッガ・スミス主将（32）が相手に猛烈なプレッシャーをかけてミスを誘うと、前半2分にラインアウトモールを押し込みトライ。今季チーム最速タイの先制でペースをつかみ一時は14点リードしたが、後半に試合をひっくり返された。24―34の後半41分には、ほぼ中央約45メ