新潟市中央区の古町に根付く歴史や文化を伝えたい。まちに残る歴史的な建物を活用した分散型の宿泊施設がことしオープンします。内覧会が行われ、趣のある客室が披露されました。 祝いの舞で華々しくスタート 艶やかな祝いの舞で、華々しくスタートしたオープニングセレモニー。芸妓をはじめとした花街の歴史や文化を感じられる宿泊施設が古町に誕生します。 芸妓の拠点だった建物がホテル