4月18日（現地時間17日、日付は以下同）。NBAの「プレーイン・トーナメント2026」は最終日を迎え、各カンファレンス最後の出場枠、第8シードに入るチームが決まった。 イースタン・カンファレンスでは、レギュラーシーズンを8位の45勝37敗で終えたオーランド・マジックが、9位のシャーロット・ホーネッツ（44勝38敗）を121－90で下した。 これで