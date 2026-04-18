4月18日（現地時間17日、日付は以下同）。NBAの「プレーイン・トーナメント2026」は最終日を迎え、各カンファレンス最後の出場枠、第8シードに入るチームが決まった。 ウェスタン・カンファレンスでは、レギュラーシーズンを7位の45勝37敗で終えたフェニックス・サンズが、10位のゴールデンステイト・ウォリアーズ（37勝45敗）を相手に111－96で勝利を飾った。