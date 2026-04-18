［J１百年構想リーグEAST第11節］横浜 １−２ 川崎／４月18日／日産スタジアム １−１で迎えた後半アディショナルタイムに、カウンターから川崎のFWエリソンの豪快な一発で勝負がついた神奈川ダービー。前回対戦では川崎がホーム（国立での開催）で０−５で敗れていただけに、川崎陣営は大いに盛り上がった。ただ、試合内容を振り返れば川崎としては勝点３を掴んだのは収穫も、ここから上を目指すのであれば喜んでばかり