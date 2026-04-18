4月13日から17日の期間に、株主優待制度について新設や拡充などを発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ロゴスホールディングス [東証Ｇ]決算月【5月】4/14発表 毎年5月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、優待原資1000万円を対象株主数で按分した電子ギフトを贈呈する。25年11月末時点の株主数