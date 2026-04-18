2026年4月17日、中国メディア・極目新聞は、浙江省杭州市の診療所が無料健診で1本の注射針を15人に使い回して採血していたことが発覚し、住民の間で感染症への不安が広がっていると報じた。記事によると、14日に同市浜江区の診療所が地元の集合住宅で無料健診を実施した際、住民が採血用の針を交換したか尋ねたところ、スタッフは「交換した」と回答した。しかし現場のゴミ袋に廃棄された針が見当たらず、住民が問い詰めたもののス