プロレス界最大のイベントを目前に、日本人スーパースターたちが豪華ドレスで共演。未だ出場は不透明な状況ながら、その圧倒的な存在感でファンを驚かせている。【画像】日本人美女タッグ、“豪華絢爛”ドレス姿WWE女子スーパースターのアスカが18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。豪華なドレスに身を包んだ豪華日本人3ショットを公開した。公開された写真では、日本時間19日から始まるWWE最大の“祭典”レッスルマニアに