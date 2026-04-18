◇NTTラグビーリーグワン1部第15節静岡24―34埼玉（2026年4月18日静岡・エコパスタジアム）埼玉が逆転勝ちで6連勝を飾り、首位を守った。前半2分にラインアウトモールを押されて先制トライを許すなど、なかなか流れをつかめず一時は14点のリードを許したが、前半39分にSH小山大輝（31）がトライを決めると、後半9分にSO山沢拓也（31）の絶妙なキックパスからWTB長田智希（26）、No・8ユアン・ウィルソン（25）とつないでト