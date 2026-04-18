米大統領専用機エアフォースワンの機内で記者団の質問に答えるトランプ氏/Evan Vucci/Reuters（CNN）米国のトランプ大統領は17日、米国とイランの間の暫定的な停戦を延長しない可能性に言及した。これにより両国が22日までに合意に至らなければ、軍事行動が再開される見通しが強まった。トランプ氏は大統領専用機エアフォースワンの機内で、交渉が不調に終わった場合に停戦を延長するのか、それとも攻撃を再開するのかと問われ、「