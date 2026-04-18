近年、SNSでたびたび取り沙汰される公共交通機関や店でのマナー問題。新たに迷惑行為を告発したのが、お笑いコンビ・アンガールズ山根良顕だった。「4月17日、山根さんは自身のXを更新し、《電車に入る前の列に急に割り込んでくるおじさん何でルール守ってくれないの》と憤慨。《ショック》と率直な思いをつづり、《そして自分はそうならないよう気をつけよう》と、自らを戒める言葉も添えていました」（芸能記者）駅のホー