Image: DROP この記事は2025年3月13日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。本革バッグといえば、上質な見た目と耐久性が魅力的な一方、その重さには悩まされがちです。今日は荷物が多いから革バッグはやめておこう…とついつい軽いナイロン製バッグを選んでしまうことも。