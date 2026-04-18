ミュージシャンの高橋まことが、4月17日のXで最近のテレビのワイドショーをはじめとする報道に独特な“物申し”を行い、波紋を呼んでいる。「高橋さんは、京都の小学生行方不明事件で義父が逮捕され、メディアがその報道一色になっていることに疑問を呈しました。一般ユーザーのポストにコメントを付ける形で、《ポンコツ高市の阿保所業を国民の目から隠すため!! スピンだよ!! スピン!!騙されちゃいけないね!! 》と書き込んでい