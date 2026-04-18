レトロ & ガーリーが注目されている今シーズン。1点投入でトレンド感アップを狙えて、春っぽく華やかな印象を与える「フラワー柄アイテム」は、コーデに欠かせない存在になりそう。今回は【ZARA（ザラ）】から、シャツやスカートなど、ミドル世代におすすめの商品をピックアップしてお届けします。「コーデにマンネリ気味」「地味に見える」そんな悩みも払拭できるかも……！ 華